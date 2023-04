Nasce segundo filho do youtuber Luccas Neto

Youtuber Luccas Neto, irmão de Felipe Neto, anuncia nascimento e nome do segundo filho, inspirado em personagem de filme

Neste sábado, 15, o influenciador Luccas Neto (31) e a esposa, Jenni, anunciaram a chegada do segundo filho nas redes sociais.

Em publicação no Instagram, o criador de conteúdo, irmão de Felipe Neto (35), compartilhou com seus mais de 5 milhões de seguidores a primeira foto da família toda reunida após o nascimento do segundo herdeiro.

Neto e Jenni já são pais de Luke, de 2 anos. Para o segundo bebê, os papais optaram por mais um nome da franquia Star Wars. "Que a Força esteja com você! 04.04.2023 Anakin", escreveram no post de anúncio. Nos stories, Luccas ainda mostrou o rostinho do pequeno.

Confira o post de anúncio do nascimento do segundo filho de Luccas Neto:

