Nasce o quarto filho de Blake Lively e Ryan Reynolds

Blake Lively brincou sobre o nascimento do quarto herdeiro ao surgir sem o barrigão ao lado de Ryan Reynolds: "Estive ocupada"

Nasceu! Blake Lively (35) e Ryan Reynolds (46) anunciaram o nascimento de seu quarto filho. Com muita sutileza, a atriz publicou uma foto ao lado do marido no último domingo, 12, para celebrar o evento esportivo Super Bowl e acabou revelando que já deu à luz ao novo membro da família: “Estive ocupada”, escreveu na legenda sobre a chegada do bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Blake Lively (@blakelively)

Entre os cliques publicados pela intérprete de 'Serena Van der Woodsen' em 'Gossip Girl', ela apareceu abraçadinha ao marido e a sogra, exibindo a boa forma e mostrando que o quarto filho já chegou ao mundo. A loira também compartilhou detalhes da ceia que preparou para assistir ao jogo de futebol americano, com cliques de diversos pratos de comida.

O casal ainda não revelou o nome ou o sexo da quarta criança, mas eles já são pais de James (8 anos), Inez (6 anos) e Betty (3 anos).

Nos comentários, os fãs vibraram com a notícia e brincaram com a publicação: “Espera, você teve um bebê?”, um seguidor questionou. “Ela discretamente dá à luz e aparece assim logo em seguida com uma camisa justa. Ela é boa nisso.”, uma admiradora brincou. “Eu perdi algo? Onde está o barrigão de grávida?”, uma terceira demonstrou surpresa.

Blake Lively anunciou gravidez em setembro do ano passado

Blake Lively surpreendeu os fãs no dia 15 de setembro de 2022 ao surgir com o barrigão de grávida pela quarta vez. A estrela de ‘Gossip Girl’, que é casada com o também ator Ryan Reynolds desde 2012, deixou todos chocados ao dar a notícia durante um evento nos Estados Unidos.

Sorridente, Blake deixou a barriga em evidência em seu look, mas não comentou sobre a gestação com os jornalistas presentes no local e desde então, manteve total discrição sobre a gravidez. Após anunciar o nascimento, fãs especularam que a estrela já estava no terceiro trimestre na época em que noticiou a gestação do quarto herdeiro.