Nasce Camille, filha de Júlia Pereira e Amilcare Dallevo Neto

Júlia Pereira fala sobre o nascimento da segunda filha, Camille: 'Realizei o sonho do parto normal'

A modelo e apresentadora Júlia Pereira e seu marido, o executivo da RedeTV! Amilcare Dallevo Neto, já são pais pela segunda vez! A pequena Camille nasceu na quarta-feira, 7, às 16h06, por meio do parto normal em uma maternidade de São Paulo.

O nascimento da bebê foi anunciado pela assessoria de imprensa da modelo. A bebê veio ao mundo com 3.125 kg.

"Quanta emoção! Realizei o sonho do parto normal, após minha primeira experiência ter sido cesariana. Confesso que pensei em desistir algumas vezes, mas fui guerreira, confiei em mim e na equipe, foi um processo intenso, mas feito de forma muito respeitosa, humana e muito bem conduzido! Quero expressar minha gratidão a todos os profissionais incríveis que me acompanharam durante todo o trabalho de parto, assim como meu marido, meu companheiro de vida! Agora estou curtindo e conhecendo melhor minha Camille, muito amor por aqui!!", disse a mamãe.

Em entrevista recente na CARAS Digital, Júlia Pereira contou sobre a escolha do nome de Camille para a segunda filha. "Eu ainda não estava grávida quando eu e o Neto recebemos de presente uma champanhe em casa, uma champanhe francesa, que estava no rótulo escrito 'Camille' e tinha uma foto de uma francesa super bonita e elegante. Na hora, achei o nome super bonito e falei que, se tivéssemos outra filha, poderia ser uma opção de nome. Logo eu engravidei e foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Pesquisamos vários outros nomes, só que não chegávamos em um acordo. O único nome que os dois gostavam era Camille. E, foi assim", relembrou.

Vale lembrar que Júlia e Amilcare já são pais de Suzanne, de 3 anos.

Fotos: Talita Ciardi

Mirella Santos apresenta a filha recém-nascida

A influenciadora digital Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, já é mamãe! Nesta terça-feira, 7, ela anunciou o nascimento de sua primeira filha, Luna, fruto do casamento com Gabriel Farias. A bebê nasceu em uma maternidade e já foi apresentada aos fãs dos pais em suas primeiras fotos.

No Instagram, a mamãe coruja mostrou as fotos da bebê em seu colo logo após o parto. “Como um presente enviado do céu… Luna”, disse ela na legenda.

Nos comentários, vários amigos famosos comemoraram o nascimento da bebê. Valesca Popozuda disse: “Own. Saúde”. Gabi Martins escreveu: “Que Deus abençoe muito. Princesa”. Mariely Santos escreveu: “Titia te ama”.