Grávida, Júlia Pereira faz ensaio de Natal com a família

Esperando o nascimento da segunda filha, Júlia Pereira exibe o barrigão em ensaio de Natal e conta sobre o nome da bebê e as festas de final de ano

A modelo Júlia Pereira está curtindo cada momento da gravidez de sua segunda filha. Tanto que ela decidiu registrar o barrigão de grávida em um ensaio fotográfico de Natal ao lado do marido, o empresário Amilcare Dallevo Neto, e a filha mais velha, Suzanne, de 3 anos. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou mais detalhes sobre a espera pela nova integrante da família.

A estrela está grávida de 31 semanas de uma menina, que vai se chamar Camille. "A gravidez, graças a Deus, está indo super bem. Estou fazendo um pré-natal bem completo, assim como fiz para a Suzanne, com acompanhamento e todos os exames em dia. Ela está super saudável, crescendo firme e forte, graças a Deus", contou ela.

E a modelo está focada em se cuidar para ter uma gestação tranquila. "Estou tentando me cuidar, fazendo exercícios físicos e me alimentando bem. Houve um período, no segundo trimestre, em que não estava dormindo bem devido à Suzanne acordando à noite. Foi um período cansativo para mim. Nesse momento, eu ainda não estava fazendo pilates nem fisioterapia pélvica. Comecei a sentir a necessidade de me cuidar mais, pois, quando se tem uma filha, ela se torna a prioridade", disse ela.

E completou: "No entanto, há uma diferença em relação à primeira gestação. Quando ainda não tinha filhos e tinha todo o tempo do mundo para mim, fazia tudo que precisava, trabalhava, descansava e praticava exercícios. Agora, organizei melhor minha vida e estou fazendo pilates, academia e fisioterapia pélvica para me preparar para o parto. Pretendo ter um parto normal desta vez. O primeiro foi uma cesárea intraparto, ou seja, estava quase para ganhar e precisou ser uma cesárea às pressas. Mas foi do jeito que tinha que ser, graças a Deus ela nasceu saudável. Continuo desejando meu parto normal, quem sabe agora vai dar certo, seja o que Deus quiser".

Com as festas de final de ano se aproximando, a família não pretende viajar porque a bebê pode nascer no início do próximo ano. "Está passando muito rápido... Já estou com sete meses de gestação. E fecho as quarenta semanas na primeira semana de fevereiro. Não sabemos quando a Camille vai querer nascer. Então, Natal e Réveillon serão aqui. Meus pais vêm para o Natal. Réveillon eu ainda não sei, mas a família do Neto estará aqui conosco. Parte da família. Vamos ver se a minha família consegue vir também", afirmou ela.

Por fim, Júlia Pereira contou como foi a escolha do nome da Camille. "Eu ainda não estava grávida quando eu e o Neto recebemos de presente uma champanhe em casa, uma champanhe francesa, que estava no rótulo escrito 'Camille' e tinha uma foto de uma francesa super bonita e elegante. Na hora, achei o nome super bonito e falei que, se tivéssemos outra filha, poderia ser uma opção de nome. Logo eu engravidei e foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Pesquisamos vários outros nomes, só que não chegávamos em um acordo. O único nome que os dois gostavam era Camille. E, foi assim", relembrou.

Confira as fotos da família:

Fotos: Talita Ciardi