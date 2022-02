Nanda Costa faz vídeo bem-humorado mostrando dificuldades na rotina das filhas: ''Alguém pode me ajudar?''

Nanda Costa divertiu o público ao compartilhar um vídeo bem-humorado mostrando o caos da rotina de cuidar das filhas gêmeas

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 14h04

Nesta sexta-feira, 25, Nanda Costa (35) decidiu usar suas redes sociais para mostrar, de um jeito super bem-humorado, como está sendo sua rotina de mãe com duas bebês gêmeas.

A atriz publicou um vídeo onde ela aparece tentando amamentar as herdeiras, Kim (4 meses) e Tiê (4 meses), enquanto narrava ao fundo as dificuldades de cuidar de duas pequenas.

"A Kim só pega no meu peito se eu estiver deitada, ou seja, se ela sentir fome no meio da rua, eu vou ter que me jogar no chão e botar o peito pra fora. Enquanto isso, eu vou dando mamadeira. Ela só quer mamar se eu estiver em pé e andando!", iniciou ela, falando de Kim.

Em seguida, ela falou da filha Tiê: "Pior é a Tiê que não quer mais pegar meu peito, ela só pega o peito se eu estiver embaixo do chuveiro. Não dá pra dar mamar com a água do planeta acabando".

A artista começou a pensar em sua vida pessoal em relação às pequenas: "Minha licença maternidade também está acabando... Eu não lembro nem o que eu comi ontem, como é que eu vou decorar um texto?"

Após muitos devaneios de sua mente a atriz pediu arrego e disse: "Alguém pode me ajudar?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maternidade real!", disse um. "O caos da maternidade que ninguém conta. Parabéns pela garra meu amor", escreveu outro. "Você está sendo uma mãe incrível!", falou um terceiro.

Confira o vídeo bem-humorado que Nanda Costa fez para mostrar as dificuldades na rotina das filhas gêmeas: