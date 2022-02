Nanda Costa publica clique natural com uma das gêmeas: ''Maternidade sem filtro''

A atriz Nanda Costa dividiu um registro na companhia de uma das filhas gêmeas e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 12h27

Nesta segunda-feira, 14, Nanda Costa (35) atualizou as suas redes sociais com um registro exibindo a maternidade real.

No feed do Instagram, a atriz publicou um lindo clique com uma das filhas gêmeas, frutos do seu relacionamento com Lan Lanh (53), e conversou com os seguidores sobre maternidade.

Na imagem, ela aparece com a herdeira nos braços enquanto mostra a sua beleza natural.

"Maternidade sem filtro pra começar a semana. Me contem aqui o que foi mais difícil na travessia de vcs? Se der caldo a gente combina uma live pra trocarmos experiências. Alguém ainda aguenta live?", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, as admiradoras relataram as suas experiências: "Privação de sono, o rolê zumbi é fogo", "O mais difícil com certeza a amamentação, e o povo querendo se meter nas coisas", "O retorno ao trabalho, conciliar a rotina de mãe, dona de casa e trabalhar fora. É tenso", disseram.

CONFIRA O REGISTRO DE NANDA COSTA