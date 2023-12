Nanda Costa faz desabafo sobre maternidade: “Estou exausta”

Nanda Costa foi às redes sociais compartilhar vídeo contando sobre sua rotina e a dificuldade de ser mãe de duas meninas gêmeas, Kim e Tiê

Nanda Costa desabafou sobre a maternidade e como tem lidado com a rotina das suas duas filhas gêmeas Kim e Tiê, fruto de seu relacionamento com Lan Lanh. Nas suas redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo, nesta quarta-feira, 20, confessando estar se sentindo exausta e lamentando o fato de que a rotina das meninas acaba atrapalhando a sua própria.

No registro, a artista explica que ela e sua esposa fazem de tudo para priorizar a rotina das suas filhas. "São onze horas da noite e nem o meu remédio, que era para tomar em jejum de manhã, eu consegui. Para cuidar da rotina delas, a minha rotina ficou completamente c*gada", disse.

"Eu não consigo ver um filme inteiro. Não consigo ler um livro há dois anos", admitiu. Ela ainda contou que, por mais que as duas sejam maravilhosas, dão muito trabalho. E, por isso, costuma ir para os lugares cansada mesmo. "Não estou cansada não, amor. Estou exausta", brincou.

Nos comentários, os internautas continuaram a reflexão da atriz: “Obrigada Nanda, só mãe de Gêmeas de 4 meses. E quando vejo seus vídeos, eu digo eu não estou só, eu não sou a única, obrigada ele me dá forças, quando eu penso em desisti”, comentou uma fã, “Sinta-se acolhida! Ser mãe nunca é fácil. Muitas vezes exaustivo e solitário”, escreveu uma segunda, “Não é fácil, mas ainda bem que compensa”, ponderou uma terceira.

