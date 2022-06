Nanda Costa encanta ao mostrar a filha brincando com o pé: ''Esses dentinhos''

Atriz Nanda Costa explode o fofurômetro ao mostrar a filha brincando com o pé e se derrete pelo momento

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 13h03

É amor demais para apenas uma família! Nesta quinta-feira, 30, a atriz Nanda Costa (35) dividiu um registro encantador de uma das filhas gêmeas, Kim e Tiê, fruto do seu casamento com Lan Lanh (54).

A artista registrou cenas de muito amor e diversão da pequena, de 8 meses, brincando com o pé e com um macacão branco em uma sequência de cliques encantadoras.

"Além do pé, ela gosta comer fio e chinelo de borracha. Alguém se identifica?", escreveu ela ao se derreter pelo momento.

Não demorou muito para a beleza da bebê chamar a atenção da web. "Essas fotos fizeram o meu dia", dispararam. "Ela está tão linda com esses dentinhos", destacou outra. "É muita fofura pra uma pessoa só", disse um terceiro.

Ainda recentemente, Lan Lanh celebrou Dia do Orgulho LGBTQIAP+ com a esposa, Nanda Costa, e as filhas gêmeas, Kim e Tiê.

Nanda Costa explode o fofurômetro ao mostrar a filha brincando com o pé: