Na praia, Carol Sampaio encanta ao exibir o barrigão de grávida

Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao compartilhar algumas fotos exibindo a barriga de grávida. A promoter está à espera do primeiro filho com o chefe Frederico Xavier.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, a mamãe revelou que decidiu viajar para Búzios, no Rio de Janeiro, após enfrentar alguns problemas e se sentir mal. Nas imagens, ela surge aproveitando o dia na praia, e ao posar de biquíni no lindo cenário, deixou o barrigão à mostra.

"Semana passada foi bem difícil, stress todos os dias, e na quinta-feira me vi passando mal e todo esse stress (trabalho e obra então…) estava refletindo no meu corpo… Resolvi então ficar off e ir para búzios, apenas levei um celular que só o meu sócio tinha o contato, e foi a melhor coisa que eu fiz, consegui me dedicar a minha família e o resultado foi lindo, fiquei leve, e novamente o sorriso apareceu no meu rosto… Passamos dias incríveis... Teve presentinho que eu amei e já usei e massagem para mamãe aqui relaxar", contou ela.

Depois, Carol confessou que aproveitou muito os dias de descanso. "Resumindo, foi a melhor coisa que fiz da vida! Aproveitei minha família e curti cada minuto por inteiro. Obrigada a todos os envolvidos, principalmente ao meu marido por estar sempre ao meu lado nesse meu ano montanha-russa, ele tem sido minha base e minha fortaleza e juntos sempre seremos melhores e mais fortes. E que eu possa me permitir mais vezes isso… aliás todos nós né... Nessa loucura de rotina de trabalho que temos hoje em dia, momentos como esses se tornam fundamentais para nossa saúde física e mental", finalizou.

