Carol Sampaio mostra detalhes do chá revelação do primeiro filho

Carol Sampaio postou as fotos com os detalhes da descoberta do sexo do filho e se declarou para o bebê

Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 2, ao mostrar os detalhes do chá revelação de seu primeiro filho com o chefe Frederico Xavier. A festa, que contou com a presença dos familiares e amigos, aconteceu neste último domingo, 1º.

A promoter, que revelou mais cedo que está à espera de um menino, que se chamará Antônio, publicou no feed do Instagram as fotos do evento ao ar livre. O local foi decorado com muitos balões, além de um letreiro escrito: 'baby', 'boy' e 'girl'. Além disso, o chá revelação contou com a presença do 'Bloco da Favorita', responsáveis por anunciar se o casal teria um menino ou uma menina.

Ao postar as fotos, Carol aproveitou para escrever uma carta para o herdeiro. "Hoje a frase é uma carta aberta. Para você, Antônio! Carta Aberta para o Antônio: E ontem foi o dia que a mamãe e o papai descobriram que estávamos esperando por você, Antônio!", começou ela.

Em seguida, ela confessou que achava que estava à espera de uma menina. "A mamãe tinha quase certeza que estava esperando uma menininha, mas o seu pai e o seu irmão já sabiam e sentiam que seria você! E já podemos adiantar que você já está sendo muito esperado, desejado e amado por pessoas especiais, que preparam essa festa linda com muito carinho", completou ela.

Vale lembrar que Carol se casou com Frederico em fevereiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

O anúncio da gravidez

Na última sexta-feira, 29, Carol Sampaio surpreendeu os seguidores ao revelar que está à espera de seu primeiro filho com o marido, o chef Frederico Xavier. A descoberta aconteceu algum tempo após a morte de sua mãe, que morreu em junho, vítima de embolia pulmonar.

"E nessa montanha-russa da vida e de sentimentos, onde tive o ano mais intenso e difícil, veio a notícia, veio o presente, Papai do céu nos abençoou com um anjinho(a), minha mamãe chegou no céu do jeito dela, e mandou nosso baby … E assim meu coração volta a ser amor, a sorrir, repleto de esperança e de paz! Me sinto hoje abençoada, e com a certeza de que Ele sempre estará olhando por mim e pela minha família! Mãe, nosso sonho se realizou! Nossa família está crescendo e agora somos 3, e já te amamos tanto, tanto, tanto que só de falar já estou chorando... Que sejamos exemplo e possamos te dar sempre o melhor. Beijos mamãe e papai", disse ela.