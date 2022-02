Na 31ª semana, Bárbara Evans mostra o barrigão e dispara: ''Comecei a me admirar e me sentir bonita''

Passando por problemas de autoestima durante a gravidez, Bárbara Evans revela que finalmente está se admirando

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 11h32

Bárbara Evans (30) está sempre falando sobre os problemas de autoestima pelos quais está passando durante sua gestação.

E, na última quinta-feira, 17, ela animou muito a web ao revelar que as coisas finalmente mudaram.

No Instagram, a influenciadora digital publicou uma foto tirada no espelho onde apareceu só de biquíni, mostrando seu barrigão de 31 semanas.

Como legenda, ela conversou sobre estar se sentindo bem consigo mesma. “Do stories para o feed. Queria compartilhar com vocês uma coisa. Os 6 primeiros meses estava me sentindo feia, pra baixo… Autoestima lá no pé! Pensei: ‘daqui pra frente só pra trás’. E estava tudo bem, vivendo um dia de cada vez!”, começou.

“Mas não é que isso mudou?! Inesperadamente comecei a me admirar e me sentir bonita! Nunca pensei que fosse dizer isso durante a gravidez! Sei que muitas mamães se acham lindas, mas tem muitas que tem dificuldade… E está tudo bem gente! Ninguém é como ninguém! São fases, e temos que superar todas elas! Independente de qualquer coisa, ame-se”, aconselhou a esposa de Gustavo Theodoro (30) ao final.

Confira o clique de Bárbara Evans com o barrigão de fora: