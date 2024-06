Mirella Santos atualiza sobre saúde mental após perda de autoestima no pós-parto

Após desabafar sobre perda de autoestima após o parto da filha, Mirella Santos confessou sua melhora aos seguidores; confira

Na última semana, Mirella Santos usou as redes sociais para desabafar com os seguidores sobre ter perdido a vaidade e autoestima após o nascimento de Luna, de 4 meses, fruto do relacionamento com Gabriel Farias. Mas após receber elogios por surgir mais disposta na web, a influenciadora revelou, nesta segunda-feira, 10, que está melhor!

"Mulher, como é bom ver você com o brilho nos olhos de novo! Sem dúvidas, esse tempinho que você está tendo consigo mesma está te fazendo muito bem! Nós, mães, precisamos demais ter isso. Obrigada por compartilhar com a gente", escreveu uma seguidora.

Mirella tranquilizou os seguidores com sua resposta. "Estou me sentindo tão bem ultimamente", afirmou. Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a 'gêmea lacração' tem compartilhado com mais frequência sobre as brincadeiras que faz com os familiares e sua rotina de autocuidado, algo que ela fazia constantemente antes do parto da pequena.

Filha de Mirella Santos encanta ao surgir fantasiada em festa de mesversário

Luna, filha da influenciadora digital Mirella Santos e Gabriel Farias, completou três meses de vida em maio deste ano, e comemorou a data especial com uma festa luxuosa com o tema do seriado infantil 'Sítio do Picapau Amarelo'.

Nas fotos postadas no feed do Instagram pelos papais, a menina aparace fantasiada da boneca de pano Emília, enquanto posa com os papais perto do bolo e dos docinhos. "3 meses de Luninha (melhor foto é a última)", diz a legenda.

Os fãs ficaram encantados com a publicação, e reagiram ao 'mau-humor' da bebê. "Luna e seu humor de milhões", disse uma seguidora. "Tenho a impressão de que Luna tá toda hora arretada com algo muito sério", comentou outra. "Eita como é simpática Luninha", brincou uma fã.

Confira as fotos: