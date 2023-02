Menino ou menina? Grávida, Maite Perroni revela o sexo do bebê

Esperando o nascimento do primeiro bebê, Maite Perroni revela se terá um menino ou uma menina: 'Uma decisão de vida'

A atriz e cantora Maite Perroni já sabe o sexo do primeiro filho. Grávida, ela anunciou que será mãe de uma menina, fruto do casamento com Andrés Tovar . A revelação foi feita durante uma entrevista dela para a revista CARAS México, na qual ela foi sobre a maternidade em sua vida.

“Para mim, a maternidade era uma ilusão e um conceito muito romântico do que é dar à vida, trazer um ser humano para este mundo e como é bom poder me conectar com esse ser que vai vir para o planeta. É consequência do amor, de uma família, de um companheiro e de uma decisão de vida. Sempre pensei em viver esse processo como mulher, mas via de uma forma muito distante. Claro que queria ser mãe e ter uma família, mas não sentia que fosse algo de imediato. Para mim, foi muito importante poder me desenvolver profissionalmente, viajar, ter minha autonomia e minhas próprias experiências. Agora, chegou o momento perfeito em que me sinto uma mulher muito consciente do que estou vivendo”, declarou.

Além disso, Maite Perroni relembrou como descobriu a gravidez. “Estávamos planejando o casamento e, um mês antes da cerimônia, em 8 de setembro, em Barcelona, eu fui fazer a prova do vestido no atelier. No segundo seguinte, comecei a me sentir diferente, percebi que não estava bem e pensei que era o cansaço, as horas de voo, tanto trabalho, porque não tinha parado, mas o mínimo que pensei foi que estava grávida. Uma minhas melhores amigas disse: 'Mai, acho que você está grávida'. E eu disse: 'Não, seria muito cedo'. Dormi o dia todo. Quando acordei, minha amiga me deu o teste de gravidez. Eu fiz e surpresa: estava grávida de duas semanas. Não acreditei, foi uma emoção enorme. No dia 9 de outubro foi o dia do casamento. É incrível como a vida é uma dádiva de Deus e do universo, porque tudo se encaixa e de repente já era o combo perfeito”, afirmou.