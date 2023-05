MC Poze do Rodo faz chá revelação e anunciou sexo de quarto filho

Cantor de funk MC Poze do Rodo também é pai de Júlia, Miguel e Laura

Nesta quarta-feira, 17, o cantor de funk MC Poze do Rodo (24) fez um chá revelação com Isabelly Pereira para descobrirem o sexo do que será o quarto filho do artista. Os papais descobriram, então, que vão ter uma menina, que se chamará Jade.

Poze tinha apostado que teria um menino e que pretendia chamar ele de Cristiano Ronaldo, mas não será dessa vez. O funkeiro já é pai de outras três crianças: Júlia, de três anos, Miguel, de dois anos, e Laura, de apenas 1 ano de idade. Os três são frutos de seu antigo relacionamento com sua ex-mulher, Viviane Noronha, com quem está separado desde maio de 2021.

Em um evento ao ar livre, com decorações em cores branco e marrom, além de ursinhos de pelúcia espalhados pelo local, Poze e Isabelly descobriram o sexo da futura filha através de sinalizadores que estavam atrás de um letreiro escrito ‘baby’, que lançaram faíscas, fumaças e papéis na cor rosa.

Bebê de MC Poze com a Blogueira Isabelly é Menina 💕 pic.twitter.com/CEGSyW3bn5 — Insta: @estouonprafofoca (@estouonpraffc) May 17, 2023

MC Poze anunciou que será pai pela quarta vez e brinca: ‘Mr. Catra, estou chegando’

Foi no dia 28 de abril que MC Poze do Rodo anunciou que estaria esperando seu quarto filho. “Igual eu amo todos os meus filhos, esse eu vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu? Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando”, brincou o cantor, em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência ao número extenso de filhos que Catra teve enquanto ainda era vivo, 32 filhos.