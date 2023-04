MC Poze anunciou que será pai pela quarta vez e brinca: ‘Mr. Catra, estou chegando’

Cantor de funk MC Poze revelou que não namora a mãe da criança, mas que considera a novidade um ‘presente de Deus’

Nesta sexta-feira, 28, o cantor de funk MC Poze do Rodo (24) usou suas redes sociais para anunciar que vai ser pai pela quarta vez! O artista compartilhou a notícia que acabou deixando seus seguidores chocados e revelou status de relacionamento com a mãe da criança.

“Igual eu amo todos os meus filhos, esse eu vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu? Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando”, brincou o cantor, em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência ao número extenso de filhos que Catra teve enquanto ainda era vivo, 32 filhos.

Poze confirmou que será pai

pela quarta vez ❤️ pic.twitter.com/ssAZJ4alr4 — RAPRJ (@CanalRapRJ) April 28, 2023

MC Poze do Rodo já possui outros três filhos, frutos de seu relacionamento com a ex-mulher, Vivianne Noronha. São eles: Júlia, de três anos de idade, Miguel, de dois anos, e Laura, a mais nova, com apenas um aninho de idade.

“Eu e Viviane somos e vamos continuar a ser muito próximos por conta das crianças, para dar todo o apoio que nossos filhos merecem e porque temos uma relação de muito carinho por tudo que passamos juntos. Ciclos de relacionamento começam e se encerram, o nosso, após muitas idas e vindas, infelizmente se encerrou e, como havia dito para vocês, eu estava solteiro já há algum tempo. Nunca deixaria de assumir ou trataria um filho meu de forma diferente por causa disso, sou sujeito homem, é meu é meu e ponto”, explicou o cantor.