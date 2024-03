MC Mirella rebate críticas ao tema escolhido para mesversário da filha

Após escolher uma grife para ser tema do mesversário de sua filha, MC Mirella rebate críticas sobre a escolha em suas redes sociais

A funkeira MC Mirella e o dançarino Dynho Alves celebraram os três meses de sua filha, Serena, com uma festa temática no último dia 26. Para a ocasião, eles usaram a grife Gucci como tema do evento e foram criticados por sua escolha por alguns internautas.

Na noite da última quarta-feira, 27, Mirella usou suas redes sociais para rebater os comentários negativos da web. "Não que eu deva e tenha que fazer isso, mas é que tem muita gente sem noção. Não é da conta de ninguém, então eu acho que algumas pessoas deviam ter um pouco mais de senso. Se intromete, fala e dá pitaco, opinião ao que dizem ao seu respeito", repreendeu a artista.

Em seguida, a cantora ainda explicou o motivo de sua escolha para o tema da festinha. "O tema da festa da Serena foi da Gucci porque ela ganhou algumas roupinhas da Gucci. Eu queria usar essas roupinhas não só para por no dia a dia, mas pra sim registrar, tirar uma fotinho, ficar uma coisa legal", revelou Mirella.

A ex-Fazenda ainda falou sobre as críticas sobre o tema fugir do infantil e afirmou que sua filha sequer entende sobre isso ainda. "A menina nem entende de tema, é pra gente registrar, guardar de lembrança. Então o tema tanto faz, tanto fez. Quem decide sou eu", rebateu a cantora.

Mirella ainda mandou um recado para quem criticou sua escolha. "Tenham filhos e aí vocês escolhem o tema do filho de vocês. Tá bom? Boa noite", finalizou ela, com direito a um beijinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Os detalhes do terceiro mesversário de Serena

Na terça-feira, 26, MC Mirella e Dynho Alves compartilharam algumas fotos do terceiro mesversário de sua filha Serena, que teve como tema a grife Gucci. Para a ocasião, os papais cobriram as paredes com o logo da marca, que também esteve presente na mesa de docinhos e na bolsa no ombro da cantora.

"Terceiro mesversário da Serena", disse Mirella, que começou a compartilhar com os fãs a comemoração postando seu look que combinava com a decoração da festa.

