MC Mirella compartilha novas imagens do nascimento da filha, Serena

Serena, a primeira filha da cantora com Dynho Alves, nasceu no último dia 26 de dezembro após horas intensas de preparação no hospital

Neste sábado, 06, MC Mirella usou suas redes sociais para compartilhar novos registros do dia do nascimento de Serena, sua primeira filha com Dynho Alves. O vídeo traz algumas imagens dos primeiros momentos do casal com a pequena, nascida no último dia 26 de dezembro, e da reação de familiares ao vê-la no hospital.

Separando o post em três partes, Mirella postou a segunda e terceira parte neste sábado. A funkeira se declarou para a pequena na legenda de um dos posts: "Meu Renascimento & seu nascimento: Serena. O dia mais emocionante…Um registro inesquecível pra todos que torceram e gostam de nós, da minha família! Imensamente realizada e feliz, tudo por você, nossa pequena!", escreveu.

Nos comentários os fãs parabenizaram Mirella mais uma vez: “Serena chegou na hora certa .. veio pra somar ainda mais com vocês”, comentou uma, “É bom sim lembrar desse dia quando a serena nasceu, maravilha ter essa memória guardada com vocês”, resultou uma, “Que mágico , só consigo pensar nessa palavra”, disse uma terceira.

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira de Natal, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

MC Mirella sobre maternidade e rotina na madrugada com Serena

Três dias após dar à luz Serena, Mirella tirou um tempinho para conversar com seus seguidores nas redes sociais e contar como vem se adaptando a maternidade e sua rotina de sono:

"Não estou dormindo nada, né? Mas para mim é de boa, porque já sou acostumada, mesmo. Gente, sem dancinhas. Estou em casa, não tem como ficar dançando, estou operada. Mas vou tentar aparecer o máximo que der. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou falando tudo para vocês. Ela está mamando super bem. Passei essa madrugada dando o peito. Mamou igual a uma bezerrinha"disse ela, orgulhosa.