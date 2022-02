MC Loma confirma gravidez do primeiro filho e nega boatos de que não sabe quem é o pai do bebê

Cantora MC Loma, dona do hit 'Envolvimento', anunciou que está grávida de seu primeiro filho em vídeo e revelou que a gestação é de risco

Publicado em 10/02/2022

Vem bebê aí! MC Loma (19) está esperando seu primeiro filho!

Paloma Santos confirmou que está esperando seu primeiro filho na quarta-feira, 9, após boatos de que teria engravidado em orgia na Farofa da GKay, que aconteceu em dezembro do ano passado.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, ela fez o anúncio e negou os rumores de que não sabe quem é o pai: "Fazia um tempo que eu estava sumida. Estou grávida e sei quem é o pai do meu filho. O pai já sabe. Foi de um ficante, e eu engravidei".

A artista afirmou que ficou surpresa ao descobrir a gravidez, mas que tem recebido o apoio de sua família. "Estou super feliz. Foi um choque para mim no começo. Meu pai, minha mãe e toda a minha família já sabem. A reação dos meus pais foi ótima e estão até ansiosos. No começo eu fiquei um pouco assustada, porque nunca imaginei ser mãe agora. Não foi uma gravidez planejada".

"Estou indo para nove semanas. Descobri [gravidez] na segunda semana de janeiro. Foi um choque. Acredito que veio em um momento bom na minha vida, porque precisava de uma felicidade maior. O bebê já está sendo bem-amado na minha barriga. Não só por mim, mas também pelas pessoas que estão do meu lado", contou a cantora.

MC Loma ainda revelou que já fez os primeiros exames de pré-natal e que ficou preocupada com o diagnóstico de gestação de risco: "A única coisa de risco é a placenta, por isso estou de repouso. Provavelmente, eu não vou poder fazer shows nos próximos meses até ficar tudo bem. Primeiro trimestre é sempre mais delicado, porque é quando o bebê está se formando e se adaptando. É um momento delicado que eu preciso tomar cuidado".

A cantora, dona do hit Envolvimento, criticou os comentários maldosos de que nem sabia quem era o pai da criança. "Tem gente falando que eu fiquei grávida na orgia. Sempre soube quem é o pai. É uma pessoa anônima e tivemos uma conversa pelo fato de eu ser uma pessoa pública", disparou.

A mamãe de primeira viagem ainda contou que ela e o pai de seu filho decidiram não revelar o nome dele. "Decidimos que não vamos expor ele. Para as pessoas que nunca viveram uma vida pública é muito difícil. Não quero expor isso agora. Vocês só vão ver eu e o bebê. Se ele quiser se expor, é um problema dele", comentou ela, que sempre sonhou em ser mãe e acredita que seja um menino. "Quero um menininho, porque se for [uma menina] que nem eu, me lasquei. Filho é uma bênção. Sempre quiser mãe. Mandem energia positiva", pediu aos fãs.

Confira o anúncio de gravidez de MC Loma: