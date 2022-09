Marcela Mc Gowan posta cliques encantadores com o filho de Bianca Andrade e confessa: "Fazendo meu útero coçar"

A ex-BBB Marcela Mc Gowan se derreteu ao compartilhar uma sequência de fotos com Cris, filho de Bianca Andrade, nas redes sociais

Alerta fofura! Marcela Mc Gowan (33) explodiu o fofurômetro na tarde desta quinta-feira, 1, ao compartilhar uma sequência de fotos com Cris (1), filho de Bianca Andrade (27) e Fred (33).

Nos registros, a ex-participante do Big Brother Brasil 20 aparece com o menino colo, ao lado de Flay(27), que também participou da mesma edição do reality show da TV Globo.

Ao compartilhar os cliques fofos, a médica se derreteu pelo pequeno e confessou que ele faz seu "útero coçar". "Não aguentei não colocar essa fofura no feed! Cada dia mais lindo, doce e fazendo meu útero coçar", declarou ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Ai meu Deus, muito lindos", disse uma seguidora. "A coisa mais linda desse mundo", comento outra. "Que amor. Que Deus abençoe", falou uma fã. "Não tenho maturidade pra essas fotos", escreveu mais uma.

Ainda nos comentários, a cantora Luiza Martins (29), namorada de Marcela, confessou que estava planejando "roubar" Cris, mas a ex-BBB não topou. "Ontem tivemos uma chance única de roubar ele, e você falhou… "Ah porque ele não é nosso". E daí vida, ele podia ser se você tivesse pego", brincou a artista.

Confira os cliques fofos de Marcela Mc Gowan com o filho de Bianca Andrade:

