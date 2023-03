Macaulay Culkin e Brenda Song supostamente tiveram mais um filho, segundo site

De acordo com site norte-americano, Macaulay Culkin e Brenda Song tiveram segundo filho no final do ano passado

Segundo o site norte-americano Us Weekly, o casal de atores Macaulay Culkin (42), muito famoso pelo filme Esqueceram de Mim, e Brenda Song (34), sempre lembrada pela sua participação em Zack e Cody: Gêmeos em Ação, foram pais pela segunda vez, depois do nascimento de Carson, suposto segundo filho dos dois.

De acordo com o noticiário, o casal de artistas deixou a gravidez em segredo, mas o pequeno teria vindo ao mundo pouco antes do Natal do ano passado. Em abril de 2021, Macaulay e Brenda se tornaram pais pela primeira vez, quando nasceu Dakota Song Culkin, que também foi mantida em sigilo.

A revelação da primeira filha veio quando o casal de atores disse que estava muito feliz em um breve comunicado na época do nascimento da pequena. Culkin e Song se conheceram durante as filmagens do longa Changeland, na Tailândia, e foram vistos pela primeira vez juntos em julho do ano de 2017.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brenda Song (@brendasong)



Após nascimento de filho, Macaulay Culkin e Brenda Song estão noivos

Depois de 4 anos e 9 meses juntos, o casal formado pelos atores Macaulay Culkin e Brenda Song finalmente noivou! A informação vem depois da atriz da série Dollface ter sido flagrada andando pelas ruas de Beverly Hills usando um anel de diamante na mão esquerda.