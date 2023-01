Louise D'Tuani surge radiante em ensaio de gestante e encanta seguidores

Na espera pelo primeiro filho, Louise D'Tuani, que é a esposa de Eduardo Sterblitch, exibiu o barrigão em seu ensaio de gestante

Louise D'Tuani (33) usou suas redes sociais no último domingo para compartilhar alguns cliques inéditos do seu ensaio de gestante. A atriz espera seu primeiro filho, o pequeno Caetano, ao lado do humorista Eduardo Sterblitch (36), com quem é casada desde 2015. O casal não revelou a previsão de chegada do bebê, mas compartilha fotos da gestação com frequência e encanta os seguidores.

A publicação de Louise contou com dois cliques em preto e branco, em que a loira exibiu o barrigão em um vestido branco, com uma fenda no abdômen. Na composição, Louise também optou pela discrição ao eleger um coque como penteado para o ensaio e está acompanhada de algumas jóias simples, com os pés descalços. O papai de Caetano elogiou a amada: “Meu…… jesus…….. amado”, brincou Sterblitch.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise D' Tuani (@louisedtuani)

A atriz legendou o post apenas com um coração branco e mostrou que está radiante com a gestação. Nos comentários, Louise recebeu uma chuva de elogios de outras celebridades: “Que deusaaaa”, escreveu Agatha Moreira (31). “Maravilhosa”, disse Fernanda Paes Leme (39). “Ah mamãe do ano!”, comentou Paloma Bernardi (37). “Meu amoooor!!! Luz constante e vem que vem viver essa imensidão de vida", disse a amiga Leticia Colin (33).

Eduardo Sterblitch faz aniversário e recebe declaração da esposa grávida

Casalzão! Eduardo Sterblitch completou 36 anos no dia 15 de janeiro e recebeu uma baita declaração de amor de Louise D'Tuani, sua esposa, que está grávida de Caetano, o primeiro herdeiro do casal. Na publicação, a loira fez um compilado de fotos fofas para celebrar o aniversário do amado.

Na legenda, a atriz não perdeu o bom-humor junto a declaração romântica: "Esse é o meu grande amor e essa é só uma demonstração pública de afeto. Te amo. Te desejo. Te quero pra sempre meu Zão. Feliz vida toda! Feliz nossa vida juntos! Brilha! Voa! Vou contigo!", disse apaixonada. "Tem o vídeo inteiro no stories porque aqui eu não soube colocar. Desculpem a senhora", escreveu com carinho.