Lorena Improta mostra primeira vez de Liz na praia: ''Não poderia ser melhor''

A dançarina encantou os fãs ao mostrar a filha usando um look estampado para a primeira ida à praia

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 17h58

Lorena Improta(28) encantou os seguidores ao compartilhar a primeira vez da filha na praia.

Em seu perfil no Instagram, a dançarina postou um trecho do vídeo em que Liz (6 meses), fruto de seu relacionamento com Léo Santana(33), aparece se divertindo na areia.

"Tava tão empolgada para mostrar esse vídeo para vocês. Primeira vez de nossa Lilica na praia e não poderia ser melhor!! Tá muito engraçado e cheio de fofura, assistam e comentem o que acharam!", escreveu ela. Nas imagens, Liz aparece usando um look estampado, combinando com o chapéu.

Os fãs se derreteram pelos registros. "Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "É muita fofura, meu Deus", escreveu outra. "Eu não aguento tanto beleza", afirmou uma internauta. "Que lindeza. Não dou conta não", falou uma fã.

Vale lembrar que a filha de Lore e Léo completou 6 meses de vida no dia 26 de março. Na ocasião, a mamãe coruja registrou a herdeira rodeada por frutinhas e com um look especial para celebrar a data. "Tem uma neném sorridente por aqui que vai começar a introdução alimentar. E tem uma mamãe ansiosa para começar logo! Então, com vocês, a feirinha da Liz!", contou a dançarina.

Confira o vídeo de Liz na praia pela primeira vez: