Lexa encanta seus seguidores ao posar para foto fofa com filho de Bianca Andrade

A cantora Lexa causou comoção nas redes sociais ao posar ao lado de Bianca Andrade e seu filho Cris

Nesta terça-feira, 2, Lexa encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos ao lado de Bianca Andrade e o filho Cris.

A cantora surgiu com um top preto com bolinhas brancas e shorts preto justinho, segurando o filho de Bianca. A influenciadora também usava top e shorts preto e segurava o filho no colo.

Já o pequeno Cris surgiu esbanjando fofura usando um pijama azul bebê de seda, usando uma chupeta e olhando diretamente para a câmera nas fotos.

“Tia Lexa, Gudugo e Bianca. Amiga, eu amo ser sua amiga e dividir momentos com você. Ah, amei jogar futebol com o Cris”, escreveu a ex-esposa de MC Guimê na legenda da postagem.

Os seguidores de Lexa adoraram o encontro e rasgaram elogios nos comentários! “Não aguento essas duas juntas”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Que lindeza de foto”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Casa nova!

Bianca Andrade voltou para as redes sociais com tudo! Após ficar um mês afastada de web, influenciadora retornou com novidades.

A ex-BBB comprou uma casa nova em São Paulo avaliada em R$18 milhões. O novo imóvel possui um luxuoso aquário na sala de estar.