Leticia Cazarré responde críticas por surgir arrumada no hospital: “Sofrimento”

A mãe de Maria Guilhermina, Leticia Cazarré, desabafou ao ser criticada por surgir arrumada no hospital

Na tarde desta sexta, 16, a esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré usou as redes para desabafar. É que a jornalista recebeu diversas críticas após surgir arrumada enquanto tomava conta da filha, Maria Guilhermina, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração.

Por meio de seus stories, Letícia foi sincera ao relatar que a família está passando por um momento que demanda muita empatia: "Oi, gente, tudo bem? As coisas estão bem puxadas aqui, o homecare principalmente, mas na vida pessoal também. Estamos sem babá por esses dias e são cinco crianças, o homecare demanda muito de mim, o Juliano voltou a trabalhar, está gravando novela, então acabamos não conseguindo fazer as coisas que gostaríamos", iniciou ela, ao se referir aos filhos, Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9, Gaspar, de 3 e Maria Madalena, de um 1 ano e 11 meses.

"Precisamos focar no homecare da Guilhermina, algumas coisas precisam ser ajustadas. Ela está bem, ótima, nunca esteve tão bem, vai fazer um aninho agora", continuou. E Prosseguiu: "Recebo algumas mensagens dizendo que elas se sentiram ajudadas pela minha atitude diante da situação com a Guilhermina, de seguir me arrumando, escolhendo roupa, me maquiando”, desabafou ela, ao comentar que a moda e a beleza foram como uma porta de escape para ele não desabar diante da situação delicada.

"E outras pessoas também vieram falar que viam críticas, onde comentavam da futilidade, como se eu estivesse desviando a minha intenção do que realmente importa pelo simples fato de escolher me arrumar de manhã para fazer o que tenho que fazer, para enfrentar as batalhas do dia. Como se o simples fato de passar uma maquiagem, ou escolher arrumar o cabelo, fosse algo que te tira do seu norte, do seu propósito”, falou.

Por fim, a mãe de Guilhermina ressaltou: "O sofrimento que temos na UTI é gigantesco, a gente nunca sabe o que vai acontecer, vemos ele sofrendo, sentindo muita dor. Mas, por outro lado, estamos diante de uma situação incontornável. É uma circunstância que foi colocada, não há nada que possamos fazer para fugir disso. Dito isso, temos só duas opções. Como vamos lidar com isso: de um jeito triste, pessimista, derrotista ou vai escolher lidar de maneira mais leve, alegre? Foi isso que tentei fazer, sempre, desde a minha juventude”, completou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETICIA CAZARRÉ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Na última quinta-feira, 15,Letícia Cazarré revelou um receio sobre o estado de saúde da filha, a pequena Maria Guilhermina, de apenas 11 meses. "Cuidado, gatilho: se me encontrar tomando uma cerveja na terça à noite, não me julgue. Minha vida provavelmente está merecendo uma dessas mais do que a sua", desabafou.

Letícia também revelou que guarda o cartão de identificação do hospital de Maria Guilhermina, com medo de que ela possa voltar a ser hospitalizada novamente: “Confesso que continuo guardando o crachá da Beneficência português de São Paulo desde a primeira internação. Nunca se sabe o dia de amanhã”, a mãe da bebê confessou.