Esposa de Juliano Cazarré revela preocupação com saúde da filha: ‘Nunca se sabe’

Esposa de Juliano Cazarré, Letícia Cazarré faz desabafo e revela receio com saúde da filha, que nasceu com uma doença rara

Letícia Cazarré usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero na noite da última terça-feira, 13. A esposa do ator Juliano Cazarré revelou um receio sobre o estado de saúde da filha, a pequena Maria Guilhermina, de apenas 11 meses, que precisou passar por uma nova cirurgia recentemente e agora recebe cuidados em casa.

Depois de um dia corrido na rotina com os cinco filhos, Letícia contou que precisou abrir uma cerveja e pediu para que suas seguidoras deixassem os julgamentos de lado: "Cuidado, gatilho: se me encontrar tomando uma cerveja na terça à noite, não me julgue. Minha vida provavelmente está merecendo uma dessas mais do que a sua", ela desabafou.

Letícia também revelou que guarda o cartão de identificação do hospital de Maria Guilhermina, com medo de que ela possa voltar a ser hospitalizada novamente: “Confesso que continuo guardando o crachá da Beneficência português de São Paulo desde a primeira internação. Nunca se sabe o dia de amanhã”, a mãe da bebê confessou.

Letícia Cazarré desabafa nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Esposa de Juliano Cazarré confessa preocupação com saúde da filha - Reprodução/Instagram

Esposa de Juliano Cazarré monitora a filha - Reprodução/Instagram

Ainda durante a noite, Letícia mostrou que estava monitorando os aparelhos da pequena, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração. Desde que chegou ao mundo, a menina já passou por diversos procedimentos cirúrgicos e internações. Além de Guilhermina, Letícia e Juliano também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Mulher de Juliano Cazarré tranquiliza os fãs após nova cirurgia da filha:

A pequena Maria Guilhermina precisou passar por um novo procedimento cirúrgico no final do mês passado. Após a cirurgia, Letícia Cazarré veio a público para atualizar o estado de saúde da pequena. "Ainda se recuperando, pessoal, mas está indo muito bem", a esposa de Juliano Cazarré contou em suas redes sociais.