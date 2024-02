Lembra dela? Ex-Malhação anuncia segunda gravidez; saiba o sexo e o nome

Daniela Carvalho, ex-atriz de Malhação, anunciou nas redes sociais que está à espera de seu segundo filho

A atriz Daniela Carvalho, protagonista da 18ª temporada de Malhação, da Globo, usou as rede sociais nesta quinta-feira, 22, para anunciar que está à espera de seu segundo filho com Juan Sanin. Os dois já são pais de Serena, que está com três anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, postou uma foto em que o marido e a filha mais velha aparecem com uma das mãos em sua barriguinha. Além de dividir a novidade sobre a família aumentar, ela aproveitou para revelar o sexo e o nome do bebê.

"Um novo pacotinho de amor está crescendo forte no meu ventre. Família expandindo, fortalecendo… Um filho planejado, já tão amado. Mesmo assustados nos sentimos tão abençoados e com uma sensação de obviedade. É claro que você tinha que vir meu filho, tudo faz tanto sentido. Leva seu tempo e cresce forte aí, que estamos preparando tudo aqui pra você. Sua família já te ama muito", declarou ela.

Dani está à espera de um menino, que se chamará Noah. Ela escreveu o nome do herdeiro na areia de uma praia. Depois, a atriz também contou como a primogênita pronuncia o nome do irmão. "Ps. Serena te chama de Nola... é tão lindo ouvir seu nome erradinho na voz dela. Ela disse que vai te emprestar os vestidos de princesa, uma grande prova de amor...", finalizou a publicação.

Atualmente Daniela Carvalho mora em Vancouver, no Canadá. A última participação da atriz na televisão foi em um capítulo da novela Orgulho e Paixão, da Globo, em 2018.

