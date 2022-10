Leandro Lima relembra nascimento do filho dentro do carro: “Não foram nem 10 segundos, mas parecia 10 minutos”

Leandro Lima conta como aconteceu o parto do seu filho, Toni, que veio ao mundo no banco de trás do seu carro, com a ajuda de uma doula

CARAS digital Publicado em 31/10/2022, às 14h21

Patrícia Poeta (46) recebeu durante o programa ‘Encontro’ desta segunda-feira, dia 31, o ator Leandro Lima (40), conhecido por viver Levi, personagem da novela Pantanal. Leandro relembrou uma história muito marcante: o nascimento do seu filho, Toni. Ele e sua esposa Flávia Lucini, estavam a caminho do hospital, mas o pequeno não esperou para vir ao mundo e o parto acabou acontecendo no banco de trás do carro, com a ajuda de uma doula.

Segundo Leandro, foi o primeiro parto realizado pela doula e o primeiro da sua esposa também: “Foi o momento mais emocionante, a maior descarga de adrenalina que tive na vida”, disse o ator, relembrando. “Fui tentando ver pelo retrovisor, era a noite. O tempo de espera do nascer até a hora que ele chorou pela primeira vez, a primeira sensação que tive dele no mundo, já que não pude ver, não foram nem 10 segundos, mas parecia 10 minutos.”

No dia 7 junho, Leandro compartilhou vídeos e fotos do momento emocionante nas redes sociais e escreveu “Ainda realizando a maior aventura da nossa vida.”

Leandro Lima explode o fofurômetro com fotos do filho

Leandro ama compartilhar fotos do filho nas redes sociais e mata os seguidores com tanta fofura. No último clique, postado no feed do Instagram, Leandro aparece fazendo biquinho enquanto segura o herdeiro no colo. "Papaizinho fugiu do set para ver o neném", escreveu ele na legenda da publicação. Além dessa, outras publicações com o filho também fizeram sucesso nas redes sociais do galã, confira algumas fotos do pai com o pequeno Toni.

