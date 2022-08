Leandro Lima, o Levi de 'Pantanal', posa com o filho de 2 meses: "Mini galã"

Leandro Lima, ator que viveu Levi na novela 'Pantanal' posa com o filho, Toni, de 2 meses e rouba a cena na web

Redação Publicado em 16/08/2022, às 08h57

O fofurômetro foi ativado nesta terça-feira, 16. Isso porque, Leandro Lima (40), usou suas redes sociais para compartilhar duas fotos encantadoras ao lado do filho, Toni, de 2 meses, deixando a web apaixonada com os registros.

Em seu perfil no Instagram, o ator que viveu Levi no remake de 'Pantanal', da TV Globo, posou fazendo "carão" ao lado do filho, Toni, fruto de seu relacionamento com Flávia Lucini (33).

Na legenda do post, o papai coruja aproveitou para citar uma música infantil: "Bom dia o sol já nasceu lá na fazendinha!! Ontem na casa do tio @dierodrigues", escreveu.

Não demorou para os fãs e amigos do ator marcarem presença nos comentários do post, enaltecendo a beleza da duplinha: "Mini galã", escreveu um seguidor. "Ele já tá modelando como gente grande?", disse outra internauta. "Que lindos!", destacou o terceiro.

Veja a foto de Leandro Lima ao lado do filho:

Leandro Lima fala sobre o nascimento do filho:

O ator Leandro Lima já é papai pela segunda vez! O filho dele com a modelo Flavia Lucini nasceu no dia 3 de julho e ele falou sobre o nascimento do bebê em um post especial nas redes sociais neste final de semana. Leandro contou sobre a emoção de ver o filho nascer no mesmo dia do aniversário de sua mãe e de sua filha mais velha, Giulia Lins, fruto de relacionamento anterior.

