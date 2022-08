Filho de Leandro Lima sorri muito em vídeo e explode o fofurômetro

Leandro Lima e Flávia Lucini compartilharam um vídeo fofíssimo do filho, Toni, esbanjando simpatia

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 12h05

Leandro Lima (40) e Flávia Lucini (33) derreteram o coração dos seus seguidores com um vídeo para lá de encantador do filho, Toni, esbanjando simpatia.

Os papais corujas dividiram as imagens do bebê, de um mês, sorrindo e exibindo o seu charminho e explodiu o fofurômetro. "Cadê meu cachê", brincou a mamãe na legenda da publicação.

O ator, que recentemente se tornou pai pela segunda vez, não aguentou o vídeo do herdeiro e fez questão de comentar vários emojis de carinha com corações nos olhos.

E claro que os admiradores da família também encheram os comentários. "Ele é muito lindo", "Charminho do Toni", "Coisinha mais gostosa", "Pacotinho marlindo", dispararam eles.

Vale lembrar que Leandro Lima é pai de Giulia Lins, de 22 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucini (@flavialucini)

LEANDRO LIMA FALA SOBRE O NASCIMENTO DO FILHO

O ator Leandro Lima já é papai pela segunda vez! O filho dele com a modelo Flavia Lucini nasceu no dia 3 de julho e ele falou sobre o nascimento do bebê em um post especial nas redes sociais neste final de semana. Leandro contou sobre a emoção de ver o filho nascer no mesmo dia do aniversário de sua mãe e de sua filha mais velha, Giulia Lins, fruto de relacionamento anterior.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!