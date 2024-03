Lea Michele, estrela de “Glee”, anuncia segunda gravidez: 'Muito felizes'

Lea Michele anunciou em seu Instagram que está grávida de seu segundo filho, fruto do casamento com o empresário Zandy Reich

Nesta quarta-feira, 27, Lea Michele, a nossa eterna Rachel Berry de ‘Glee’, surpreendeu os seus mais de oito milhões de seguidores no Instagram ao anunciar que está grávida pela segunda vez. A atriz compartilhou a notícia exibindo sua barriguinha em um clique.

"Mamãe, papai e Ever estão muito felizes", escreveu a estrela na legenda da publicação. O bebê é fruto do relacionamento da estrela com o empresário, Zandy Reich, com quem Lea já divide Ever, de três anos de idade.

Nos comentários, Lea recebeu diversos comentários de seus fãs que ficaram empolgados com a novidade: “Agora vai ser uma pequena Rachel Berry”, brincou uma seguidora se referindo ao papel icônico da atriz, “Eles não são os únicos que estão muito felizes”, disse outra animada com a notícia, “Muito animada por essa linda família”, escreveu a atriz Ashley Tisdale, que também compartilhou recentemente que está grávida de seu segundo filho.

Ela já havia revelado que estava lutando para conseguir engravidar uma segunda vez. “Nossa jornada para trazer [nosso segundo bebê] a este mundo não está fácil e já tivemos algumas tristezas", escreveu ela nos stories de seu Instagram em março de 2022, acrescentando que tem “fé que Deus nos trará outro na hora certa”.

A atriz e cantora sempre foi aberta sobre sua jornada com a fertilidade, especialmente sobre sua experiência com a SOP (síndrome dos ovários policísticos), ela confessou que chegou a se perguntar se deveria “simplesmente parar” enquanto tentava engravidar pela primeira vez.

“Fiquei pensando: ‘Talvez isso não seja para mim. Talvez isso não vá acontecer.’ É algo que para mim, pessoalmente, sempre foi meu maior medo em toda a minha vida. É o que eu queria mais do que tudo”, ela compartilhou com os fãs. “Emocionalmente, tudo começou a crescer cada vez mais... então engravidamos de Ever Leo [hoje com 3 anos]".

Amigos de longa data, Lea Michele e Zandy Reich comemoram o relacionamento em 2017 e estão casados desde 2019, o casal anunciou o nascimento do primeiro herdeiro em agosto de 2020.