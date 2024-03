Ex-atriz da Disney, Ashley Tisdale anuncia segunda gravidez

Ex-atriz da Disney, Ashley Tisdale anuncia sua segunda gravidez do marido, Christopher French, com publicação super fofa nas redes sociais; confira!

A ex-atriz da Disney, Ashley Tisdale, está à espera de seu segundo filho! Em suas redes sociais nesta terça-feira, 26, a artista, que ficou conhecida por seu papel como Sharpay Evans nos filmes High School Musical, contou que terá um novo herdeiro, fruto de seu casamento com Christopher French.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu com uma camisa branca aberta, que exibiu a sua barriga já crescida da gestação. Ashley ainda posou ao lado do marido e de Jupiter Iris French, primeira filha do casal, de três anos.

"Mal podemos esperar para te conhecer", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seu amado também celebrou a novidade: "Aqui vamos nós! Eu te amo. Podemos fazer isso", escreveu Christopher.

Seus fãs também surtaram com a novidade e encheram os comentários com suas celebrações. "Parabéns família French! Notícia maravilhosa", escreveu um. "Estou tão animado!", declarou outro. "Nós precisamos de você e Vaness Hudgens juntas novamente!", disse mais um, citando a colega da Disney de Ashley, que também anunciou sua gravidez recentemente.

Confira a publicação:

Vanessa Hudgens surpreende fãs ao revelar gravidez no Oscar

Além de Ashley Tisdale, outra grande estrela dos filmes High School Musical também anunciou uma gravidez recentemente. No último dia 10, Vanessa Hudgens, intérprete de Gabriella Montez nos filmes da Disney, contou que está à espera de seu primeiro bebê no tapete vermelho do Oscar 2024.

A atriz, que está com 35 anos, apareceu com um vestido preto longo, dando destaque para seu barrigão de uma gestação já avançada. O bebê será fruto de seu relacionamento com o jogador de beisebol Cole Tucker.

Nas redes sociais, os internautas vibraram com a surpresa: "Gente, nós vamos ser tios! Parece que foi ontem que ela tava de vestidinho vermelho cantando em HSM e agora ela vai ser mamãe!", se derreteu um seguir no site X, antigo Twitter.