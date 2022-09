Laura Neiva desabafa sobre rotina de sono do caçula: ''O sol nem nasceu''

A atriz Laura Neiva comentou que tem sido difícil acompanhar a rotina de sono do filho caçula, José

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 14h08

Laura Neiva (28) fez um desabafo nesta terça-feira, 13, sobre a rotina de sono do filho caçula, José, de 9 meses. A atriz relembrou como era com a filha mais velha, Maria (2), que acordava mais tarde do que o irmão.

"Ô meu filho, tenha piedade da mamãe. O sol nem nasceu, tive que acender a luz para enxergar os brinquedos kkkk", escreveu ela na legenda da foto do bebê.

"A Maria sempre acordou 8h da manhã, desde bebezinha. Esse aqui, gente, 5h30. Não consigo nem pegar ele no berço de tão escuro que está o quarto. Mas ele acorda!", disse ela em vídeo. "Meio chateado que a mamãe não está no mesmo humor que ele. Picando papel para desestressar", completou ela filmando o pequeno.

Em seguida, Laura contou que conseguiu voltar para a cama para descansar. "Uma alma santa vai ficar com o José. Quer apostar quanto que quando eu desligar o celular vai ser a vez da Maria acordar? Até já", concluiu ela.

LAURA NEIVA E CHAY SUEDE POSAM JUNTOS E ARRANCAM ELOGIOS DOS FÃS

Laura Neiva (28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado do marido, o ator Chay Suede (30). No registro publicado no feed do Instagram, os dois aparecem em frente ao espelho, em um elevador, usando looks casuais. "Noissss 4ever", declarou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores rasgaram elogios ao casal nos comentários. "Só vejo beleza", disse uma internauta. "Lindos demais", escreveu outra. "Casal perfeito", falou uma seguidora. "Dois perfeitos, que Deus abençoe essa linda família", comentou uma fã.

