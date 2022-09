Filha de Laura Neiva e Chay Suede esbanja fofura em aula de dança: ''Bailalinda''

Modelo Laura Neiva se derrete ao mostrar a filha, Maria, do casamento com o ator Chay Suede, em aula de balé

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 09h59

A modelo Laura Neiva (28) encheu suas redes sociais de amor e explodiu o fofurômetro com um momento fofo de sua primogênita na manhã desta quinta-feira, 08!

A modelo encantou a web ao compartilhar a pequena Maria, de 2 aninhos, fruto do casamento com o ator Chay Suede (30), com quem também tem um menininho, José, de apenas 9 meses, em aula de dança.

Nos vídeos, publicados nos stories do seu Instagram, a mamãe coruja se derreteu ao registrar a garotinha se divertindo e dançando com roupas de balé clássico cor de rosa. "Bailalinda", disse a atriz na publicação.

Maria esbanjou fofura e simpatia ao aparecer fazendo alguns passinhos de dança nas aulas em frente ao espelho e chegou a ir até a porta de vidro onde Laura estava acompanhando a aula da herdeira.

Confira Maria, filha de Laura Neiva e Chay Suede, em aula de dança:

Laura Neiva e Chay Suede posam juntos e encantam fãs

Recentemente, Laura Neiva compartilhou um novo clique ao lado do marido, o ator Chay Suede. No registro publicado no feed, os dois aparecem em frente ao espelho, em um elevador, usando looks casuais. "Noissss 4ever", declarou a artista na legenda da publicação. Recentemente, Chay e Laura impressionaram os fãs aos esbanjarem estilo e beleza nas redes sociais. Nos registros, eles aparecem no banheiro e elegeram looks all-black de couro e veludo, e deixaram a sintonia evidente com olhares apaixonados.

