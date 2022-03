Kylie Jenner revela experiência turbulenta pós-parto: ''Não tem sido fácil para mim''

No pós-parto, Kylie Jenner diz que ser mãe pela 2ª vez é difícil 'fisicamente e espiritualmente'

Redação Publicado em 16/03/2022, às 10h54

A estrela do The KardashiansKylie Jenner (24) voltou a usar as redes sociais para ter uma conversa íntima com as suas seguidoras que se tornaram mamães recentemente.

Através do Instagram Stories, a irmã de Kim Kardashian (41) revelou que o pós-parto e o nascimento de Wolf Webster, seu segundo filho com o rapper Travis Scott (30), não está sendo nada fácil.

A bilionária disse, na última terça-feira 15, que seis semanas após a chegada do menino tem tido mais dificuldades com o puerpério do que quando teve Stormi Webster, há quatro anos.

“Só quero dizer às minhas mães no pós-parto que o pós-parto não foi fácil. Não tem sido fácil, é muito difícil. Esta experiência para mim, pessoalmente, foi um pouco mais difícil do que com minha filha. Não é fácil mentalmente, fisicamente, espiritualmente... É simplesmente louco", desabafou.

"Eu não queria apenas voltar à vida sem dizer isso porque acho que podemos procurar na Internet e por outras mães que estão passando por isso agora, podemos entrar na Internet e pode parecer muito mais fácil para outras pessoas e, tipo, a pressão sobre nós... Mas não tem sido fácil para mim", relatou.

"Tem sido difícil. E eu só queria dizer isso. Eu nem pensei que conseguiria fazer isso hoje, mas estou aqui e estou me sentindo melhor, então tem isso", afirmou. "E tudo bem não estar bem. Uma vez que percebi isso, que eu estava colocando alguma pressão em mim mesma, e aí fico me lembrando, eu fiz um ser humano inteiro. Um menino lindo e saudável, e temos que parar de nos pressionar para voltar – nem mesmo fisicamente, apenas mentalmente após o nascimento. Então estou apenas enviando um pouco de amor. Eu amo vocês", finalizou Kylie Jenner.