Kiko, do KLB, comemora aniversario do sobrinho: "Tio ama você"

O cantor Kiko postou uma homenagem para o sobrinho Ravi, filho de Bruno, no Instagram

Nesta quinta-feira, 12, o pequeno Ravi, filho do cantor Bruno, do KLB, com a sua esposa Maria Luiza Prange, completou um ano de idade. O pequeno ganhou uma homenagem do tio, Kiko, de 43 anos, que também fazia parte do KLB, com um post no instagram.

“E hoje nosso neném completa seu primeiro aninho de vida…. de uma vida saudável e feliz em nome de Jesus…. Bebe lindo, amoroso, gostoso…. Sou apaixonado nele, e pelo visto, ele é apaixonado em mim rsrs”, brincou o cantor ao postar um video junto do sobrinho em seu colo.

Kiko conta que foi o primeiro a receber a ligação quando o sobrinho nasceu: “Que honra a minha ter atendido aquela ligação, ser o primeiro a receber a notícia, entender que a partir dali, a vida mudaria em muitos sentidos….”.

“Desejo luz, saúde, amor, paz, alegrias e todas as bençãos de nosso senhor Jesus em sua vida príncipe… que seus dias sejam leves, que sua vida seja sempre muito feliz… que você possa sempre desfrutar das felicidades que Deus oferece, que os sorrisos sejam fáceis e constantes…. No que depender de mim, sempre será…” continou Kiko.

“Parabéns Ravizinho, tio ama você… saudade saudade saudade…Sou soldado da sua vida, sempre a postos pela sua felicidade!! Te amoooo gostoso!!! #bdayRavi #baby” , finalizou o tio babão.

Seus seguidores também tiraram um tempo para desejar felicidades ao aniversariante: “Saúde a Davi!”, escreveu uma seguidora. “Parabéns príncipe que vc tenha muitos anos de vida saúde e vida longa hoje e sempre”, outra fã comentou. Por fim outra seguidora comentou: “Parabéns que Deus te abençoe Ravi, sobrinhos são os filhos, do coração um amor puro e sincero”