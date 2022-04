Kayky Brito posta clique do filho e fãs falam sobre semelhança: ''A cara do pai''

Os fãs se derreteram pela foto de Kael e comentaram a semelhança entre pai e filho

Kayky Brito (33) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto do filho, Kael (2 meses).

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 4, o filho do ator com a jornalista Tamara Dalcanale aparece sério, e com uma das sobrancelhas levantadas.

"Kael um anjo que caiu do céu", se derreteu o irmão da atriz Sthefany Brito (34) na legenda da publicação.

A publicação encantou os seguidores, que falaram sobre a semelhança entre Kael e Kayky. "Nossa, ele é a cara do pai", disse uma seguidora. "Que lindão", comentou outra. "Não tenho maturidade pra esse bebê!! Que fofura", falou uma internauta. "O jeitinho que ele ergue a sobrancelha é igualzinho você", escreveu uma fã. "Close na sobrancelha igual do papai", observou mais uma.

Tatuagem em homenagem ao filho

Kayky emocionou os seguidores ao fazer uma tatuagem para homenagear o filho, Kael. Nas redes sociais, o ator mostrou o carimbo do pézinho do pequeno tatuado em seu braço. "@tattooneto eternizou os passos do Kael", escreveu ele na legenda da publicação.

