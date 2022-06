Karin Roepke, mulher de Edson Celulari, combina look com a filha: "Nós adoramos"

A mulher de Edson Celulari surgiu nas redes sociais com o mesmo look da filha, Chiara

CARAS Publicado em 15/06/2022, às 18h32

Karin Roepke encantou os seguidores das redes sociais ao surgir combinando o look com a filha nesta quarta-feira, 15.

Durante um passeio no shopping, a mulher do ator Edson Celulari(64) e a filha do casal, Chiara (3 meses), aparecem usando um colete e uma camisa branca.

Ao compartilhar a foto, Karin confessou que está amando combinar os looks com a herdeira. "Agora pronto! Só quero me vestir combinando o look com a Chiara! Kkk. Nós adoramos! Vocês gostam? #talmãetalfilha", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs elogiaram os looks mãe e filha nos comentários. "Que amor. Ficaram perfeitas", disse uma seguidora. "Ficaram lindas. Dias princesas", comentou outra. "Lindas demais. Amei o look com os coletinhos", confessou uma internauta.

Batizado da filha

Edson Celulari e Karin Roepke celebraram o batizado de Chiara aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Os dois mostraram as fotos da celebração com a presença da família e dos amigos na capela do local.

"Batizado da nossa Chiara no Santuário Cristo Redentor. Foi emocionante, abençoado e cheio de luz. Obrigada Padre Omar, a cerimônia foi especial. Santa Chiara nos iluminou", escreveu Karin, mostrando que todos estavam usando looks brancos.

Confira: