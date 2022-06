Edson Celulari e Karin Roepke batizam a filha no Cristo Redentor

Esposa de Edson Celulari, Karin Roepke mostra as fotos do batizado da filha na capela do Cristo Redentor

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 19h23

O ator Edson Celulari e a esposa, Karin Roepke, celebraram o batizado da filha, Chiara, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Os dois mostraram as fotos da celebração com a presença da família e dos amigos na capela do local.

Com looks brancos, os dois comemoraram o batizado da filha. Os filhos mais velhos dele, Enzo Celulari e Sophia Raia – frutos do casamento com Claudia Raia – também estavam presentes na cerimônia.

“Batizado da nossa Chiara no Santuário Cristo Redentor. Foi emocionante, abençoado e cheio de luz. Obrigada Padre Omar, a cerimônia foi especial. Santa Chiara nos iluminou!”, disse Karin na legenda do álbum de fotos.

Chiara nasceu no final de fevereiro. Karin e Edson se casaram em 2017. "Olhar pra mesma direção, eu acho que esse é caminho. Nós estamos juntos há 10 anos, eu tenho meus sonhos, o Edson tem os dele, e nós construímos os nossos sonhos juntos, diariamente", escreveu Karin ao celebrar o aniversário de relacionamento.

