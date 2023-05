Julio Rocha emociona ao mostrar bastidores do parto da filha, Benedita

Casado com Karoline Kleine, Julio Rocha exibe vídeo emocionante do nascimento da terceira filha: ‘Melhor dia’

O ator Julio Rocha (43) deu boas-vindas a sua terceira filha, Benedita, na tarde da última terça-feira, 9. Para celebrar a chegada da pequena, que é fruto do seu relacionamento com a veterinária Karoline Kleine, o artirta compartilhou um vídeo emocionante com os bastidores do nascimento da pequena nas redes sociais.

Os pais dos pequenos José, de quatro anos, e Eduardo, de dois anos, registraram todo o parto da filha caçula. Entre as filmagens, Karoline surgiu sorrindo e até brincou com o marido em meio a uma contração: "Meu Deus! Ainda vai piorar. Nada que não esteja tão ruim”, ela disse tranquilamente enquanto Julio parecia preocupado.

O papai babão também fez questão de tentar acalmar Karoline em meio às dificuldades do parto: “Como eu queria, sei lá, parar esse momento, porque sei que vai ser a coisa mais linda”, ele se derreteu enquanto apoiava a esposa. Na sequência, o vídeo exibe registros da veterinária gritando por conta da dor intensa.

Por fim, o vídeo mostra o momento em que Benedita chega ao mundo e deixa os papais completamente apaixonados: “Simplesmente o melhor dia da nossa família”, Julio legendou o vídeo se declarando para a recém-nascida e marcou o perfil da maternidade em que a menina nasceu.

Julio Rocha anuncia o nascimento de sua filha:

A filha de Julio Rocha e Karoline Kleine chegou ao mundo na tarde de terça-feira, 9, às 16h10, com 3,9 quilos, em uma maternidade. O nascimento foi anunciado pelo papai coruja com uma linda declaração por meio das redes sociais.

“A gente está exausto. Desde às 4h da manhã que as coisas começaram a acontecer e foi muito rápido. Só estou passando rapidamente para dizer que está tudo bem, tudo maravilhoso”, ele contou sobre o momento especial. Confira o relato completo!