Julio Rocha e Karoline Kleine deixam a maternidade com a filha recém-nascida

Nesta quinta-feira, 11, Julio Rocha (43) e a esposa, Karoline Kleine, deixaram a maternidade com a filha recém-nascida, Benedita.

A menina nasceu na última terça-feira, 9, com 3,9 quilos, em uma maternidade de São Paulo, e para sair do local, a mamãe coruja cobriu a bebê com uma coberta vermelha e uma presilha nos cabelos, da mesma cor.

O ator e a esposa ainda estavam acompanhados dos filhos mais velhos, José, de quatro anos, e de Eduardo, que tem dois. O primogênito estava com blusa e calça de moletom estampada. Já o caçula estava com um look todo vermelho.

Confira as fotos de Julio Rocha com a esposa e os três filhos:

Foto: AgNews

O nascimento da filha

Julio Rocha anunciou o nascimento da filha na tarde da última terça-feira, 9. A bebê nasceu 16h10, com 3,9 quilos, e ele falou sobre a chegada da caçula. "A gente está exausto. Desde às 4h da manhã que as coisas começaram a acontecer e foi muito rápido. Só estou passando rapidamente para dizer que está tudo bem, tudo maravilhoso", disse o ator.

O papai ainda contou que em breve revelará mais detalhes sobre a chegada da filha. "Uma emoção indescritível. Eu quero contar tudo em detalhes, mostrar, contando tudo como foi nossa história. Um beijo muito grande pra vocês. É só para dizer que a gente está exausto desde a madrugada, mas queria agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês. Eu sou o cara mais feliz desse mundo", afirmou.

