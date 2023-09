Julio Rocha e Karoline Kleine comemoram o quarto mês da filha com festa luxuosa

Nas redes sociais, o ator Julio Rocha mostrou os detalhes da festa luxuosa de mesversário da filha caçula, Sarah

Julio Rocha e Karoline Kleine organizaram uma festa luxuosa para comemorar mais um mês de vida da filha caçula, Sarah. A menina completou três meses de vida e ganhou uma festa com o tema Rapunzel para comemorar a data especial.

No feed do Instagram, o ator postou diversas fotos mostrando os detalhes da comemoração, que contou com muitos balões roxos, os personagens do filme e também com a bruxa, Gothel. Além disso, o bolo foi em formato de uma torre.

"4 meses da Sarah. Eu pisquei e ela já tá desse tamanho… o tempo voa e eu não to sabendo lidar. Por isso o tema dessa vez foi RAPUNZEL! Porque a vontade de trancar na torre tipo a Madrasta que a @larakidsproducoes enviou é grande. Brincadeira... eu não sou um dragão chato assim! Só que eu cuido bem dela, coloquei até balões no castelo", disse o artista na legenda da publicação.

Além de Sarah, Julio e Karoline também são pais de José, de quatro anos, e Eduardo, que está com três. Os meninos também surgiram sorridente na festinha da irmã caçula.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Julio Rocha e Karoline Kleine se casam em Cancún

O ator Julio Rocha e a veterinária Karoline Kleine se casaram em uma cerimônia intimista em Cancún. O evento aconteceu em uma praia paradisíaca e contou com a presença dos três filhos deles, José, Eduardo e Sarah. Com três herdeiros, o casal ainda não havia oficializado a união. Mas, resolveram realizar o sonho em uma praia, local importante na relação dos pombinhos.

"Nós nos conhecemos em uma praia. Depois, fizemos um filho também em uma e descobrimos que íamos ter uma menina com o chá revelação na praia. Passamos boa parte da nossa vida com os pés na areia. Agora, se casar em um local lindo como esse não deixa de ser uma metáfora do relacionamento que temos como família", contou o ator. Veja os detalhes!