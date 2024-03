Juliano Cazarré se emociona com preparativo para o nascimento do sexto filho

'Nunca imaginei que teria 6 filhos', Estêvão nasce neste sábado, 2; Juliano Cazarré já está na maternidade Perinatal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Como planejado, o sexto filho de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré chega ao mundo neste sábado, 02. O casal chegou bem cedinho ao Hospital Perinatal, na Zona Oeste do Rio, e estão contando os minutos para conhecerem o mais novo integrante da familia.

Em seus stories do Instagram, o ator compartilhou com seus seguidores como está a decoração do quarto e se emocionou ao falar da chegada do pequeno, que se chamará Estêvão:

"Bom dia, pessoal! Estou aqui na maternidade. Está tudo lindo aqui. Tudo pronto esperando por ele. Obrigada pelo carinho, pessoal. Rezem por nós. Estou muito feliz aqui, muito emocionado que vai chegar o Estêvão. Nunca pensei que fosse ter seis filhos, mas Deus é muito bom", disse

Já em clima de despedida da barriga, Letícia acrescentou: "Adeus, barrigão. Bem-vindo, Estêvão! Já já".

Além de Estevão, que chegará ao mundo em poucos dias, Juliano Cazarré e Leticia são pais de cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um aninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Letícia Cazarré mostra detalhes decoração do quarto da maternidade

Tá chegando! Letícia Cazarré deu entrada no hospital na manhã deste sábado, 2,para dar à luz Estêvão, o sexto filho do casamento com o ator, Juliano Cazarré. A stylist mostrou nas redes sociais um pouco da decoração que ela preparou para a maternidade.

Para o nascimento do caçula, Letícia preparou lembrancinhas personalizadas para quem for visitar o pequeno no hospital e também encomendou uma roupa de cama especial para ela e para o bebê. As lembrancinhas estão em caixas com o nome do baby e as embalagens são estampas nas cores azul e branco. As roupas de cama são todas brancas, com alguns bordados em azul-claro.

A mulher do ator disse que os lençois, fronhas e cobertores foram bordados à mão especialmente para eles e que toda a decoração segue a identidade visual escolhida pelo casal para a chegada de mais um filho.