Julia Faria comenta semelhança com a filha: "Veio a cara da mãe"

A influenciadora digital Julia Faria postou uma foto com a filha, Cora, e ressaltou a semelhança entre elas

Julia Faria (36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com a filha, Cora (8 meses), nesta quarta-feira, 22.

Ao dividir o registro com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Guto Cavanha, a influenciadora digital falou sobre a semelhança entre ela e a menina.

"8 meses depois e todo mundo já concorda que veio a cara da mãe, né?", questionou Julia na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs concordaram que Cora está parecida com a mamãe. "Igualzinha", disse uma seguidora. "Uma mini Julia", afirmou outra. "Sua cópia. Duas lindas", escreveu uma internauta. "É todinha a mãe, o Guto que lute", brincou uma fã.

Aniversário do irmão

Julia usou as redes sociais para comemorar o aniversário do irmão, João Faria. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos com o aniversariante, padrinho de sua filha, Cora, e prestou uma linda homenagem.

"Hoje é dia do meu irmão. Amigo. Dindo da cora. Parceiro de festivais. Viagens. Comilanças. Bebedeiras. Colo. Papos reto. Por causa dele (e da importância e tamanho que ele tem na minha vida) eu penso em ter outro filho. Pela nossa relação. Parceria. Por eu saber que sempre vou ter ele lá. Quando tudo der certo, ou nem tão certo assim [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

