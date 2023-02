Joaquim Lopes se derrete ao mostrar momento divertido com as filhas gêmeas: "Eu amo tanto vocês"

O ator e apresentador Joaquim Lopes compartilhou uma sequência de fotos se divertindo com as filhas, Sophia e Pietra

Joaquim Lopes(42) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores ao lado das filhas gêmeas, Sophia e Pietra, que estão com 1 ano e 10 meses.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram na noite desta terça-feira, 7, o ator e apresentador aparece todo sorridente com uma das meninas em seu colo, e a outra em seu ombro.

Ao dividir com os seguidores o momento com herdeiras, Joaquim se declarou para elas. "Sempre quis ser árvore. Ô minhas filhas…. Eu amo TANTO vocês, que vocês nem sabem. Brigado viu? Marcelinha…. Sabe né? Ta! #familiafogaçalopes", disse o artista, casado com a cantora Marcella Fogaça, na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram com os cliques e encheram a postagem de elogios. "Parabéns pela família Joca", escreveu uma seguidora. "Elas estão muito lindas", disse outra. "Que amor, lindos de viver", falou mais uma. "Meu mundo todo", comentou a mamãe coruja.

Confira as fotos de Joaquim Lopes com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra:

Praia em família

Recentemente, o ator Joaquim Lopes e a cantora Marcella Fogaça marcaram presença na praia para aproveitar o sol. O casal até postou fotos dos momentos em que se divertiam em família. "Uma manhã perfeita de amor, sal e sol. Amores da nossa vida toda", escreveu a artista ao surgir com o marido e as filhas.

