Jessie J faz desabafo sobre realidade como mãe: 'Nunca estive tão cansada'

O bebê de três meses é fruto do relacionamento de Jessie J com o jogador de basquete Chanan Safir Colman

A cantora Jessie J usou a conta dela no Instagram para desabafar sobre seu cansaço, após três dias sem dormir, e as demandas excessivas de sua rotina como mãe de um recém-nascido. O bebê da artista nasceu no último mês de maio e é fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete dinamarquês Chanan Safir Colman, que é atleta do Hapoel Haifa, de Israel.

Jessie J compartilhou na seção Stories uma foto feita de noite, focada no berço do pequeno Sky. Ela fez seu desabafo na legenda: “De verdade, não durmo há três dias. O papai está fora e está tudo por minha conta. E ele se tornou em um gremlin roncando como um clarinete. Ajuda”.

A cantora ainda fez um outro post dizendo: “Nunca estive tão cansada em todo a minha vida. Abraços para todas as mamães e papais fazendo isso sozinhos agora. Surtados, exaustos e fazendo o seu melhor. Vocês são os jogadores mais valiosos”.

Nas últimas semanas tem usado a conta dela no Instagram de forma ativa para compartilhar seus dramas e suas felicidade como mãe de um bebê recém-nascido, há alguns dias ela fez um post rebatendo os ataques que recebeu por conta da transformação de seu corpo após o nascimento de Sky. Ela compartilhou imagens em que posa em suas roupas íntimas e escreveu: “Meu corpo daqui para frente. Essa é a vibe, senhoras, aceitem os seus corpos"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jessie J (@jessiej)

No post, em que anunciou a chegada do filho, 19 de maio, a cantora observou que “toda a sua vida mudou” desde a chegada do neném.

Através dos Stories Jessie anunciou: “Há uma semana toda a minha vida mudou. Meu filho entrou neste mundo e meu coração dobrou de tamanho. O sentimento é indescritível. Estou voando no amor”.

“Ele é mágico. Ele é todos os meus sonhos. Ele é meu todo. Ele e eu estamos indo muito bem, estou absorvendo cada segundo e ainda não consigo acreditar que ele é real, que está aqui, é meu… estou tão grata… lágrimas de felicidade”.