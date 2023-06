Mamãe de primeira viagem, Jessie J reflete sobre corpo no pós-gravidez

Jessie J postou um vídeo dançando de lingerie e fez a reflexão

Jessie J segue compartilhando todos os detalhes da sua vida pós-gravidez e , desta vez, postou um vídeo dançando de lingerie em seu banheiro. A britânica deu à luz ao primeiro filho, Sky, no último mês de maio e está completamente em paz com as mudanças de seu corpo pós gravidez e aproveitou para dividir essa sensação com os seguidores.

“Ninguém me ama melhor. Não é propaganda, é apenas um pouco de amor próprio pós-parto de 6 semanas”, escreveu na legenda. No registro, além de dançar muito e mostrar toda sua alegria, Jessie também aproveitou para compartilhar um pouco da sua rotina de skincare.

A cantora de 35 anos deu à luz um menino, no dia 12 de maio. O bebê é fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Chanan Safir Colman. No post, em que anunciou a chegada do filho na sexta-feira 19 de maio, a cantora observou que “toda a sua vida mudou” desde a chegada do neném.

Através dos Stories Jessie anunciou: “Há uma semana toda a minha vida mudou. Meu filho entrou neste mundo e meu coração dobrou de tamanho. O sentimento é indescritível. Estou voando no amor”.

“Ele é mágico. Ele é todos os meus sonhos. Ele é meu todo. Ele e eu estamos indo muito bem, estou absorvendo cada segundo e ainda não consigo acreditar que ele é real, que está aqui, é meu… estou tão grata… lágrimas de felicidade”.

Ela agradeceu o apoio que tem recebido dos seguidores: “Para todos vocês que acompanharam minha jornada até este momento, obrigada por todo o amor e apoio contínuos. Voltarei ao instagram quando estiver pronta”.

Jessie J revela identidade de namorado, pai de seu primeiro filho

Em suas redes sociais, a artista compartilhou que o nome do rapaz é Chanan Safir Colman, um jogador de basquete dinamarquês, que hoje joga pelo Hapoel Haifa, do Israel.

“Ah, que se dane. Eu não consigo manter segredo com esse tanto de amor dentro de mim”, escreveu a artista, ao desejar feliz dia dos pais ao namorado, que está celebrando a data tão especial pela primeira vez em sua vida.

No vídeo compartilhado pela cantora Jessie J e Chanan aparecem juntos em diversos momentos durante a primeira gestação da britânica.“Não quero mais amá-lo em silêncio”, explicou a famosa, após divulgar os registros.