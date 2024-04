Iza e Yuri Lima ganham mini uniforme para o primeiro filho: ‘Talismãzinho’

Á espera do primeiro filho, Iza e Yuri Lima são homenageados pelo time do jogador e ganham mini uniforme para o bebê; veja a foto

Nesta quinta-feira, 11, o jogador de futebol Yuri Lima encantou seus seguidores ao mostrar um presente especial que recebeu para seu primeiro filho com a cantora Iza. Após anunciarem a gravidez, o casal foi homenageado pelo time do atleta, o Mirassol, que presenteou os novos papais do pedaço com um uniforme personalizado para o bebê.

Através dos stories de seu Instagram, Yuri compartilhou uma publicação em que o clube mostra o presente especial para o jogador e sua família: um body fofo com o brasão e as cores do time, verde e amarelo. Na legenda, eles explicaram que a roupinha já estava separada para o primeiro herdeiro do craque com a ex-jurada do The Voice, na Globo.

“Já guardamos pro seu talismãzinho ou sua talismãzinha, papai”, eles homenagearam Yuri e fizeram referência a uma das música de Iza, 'Talismã', sem saber qual é o sexo do pequeno. Nos comentários, o jogador se derreteu com o presente e fez questão de agradecer: “Amanhã já pego ein, haha”, ele completou com um emoji apaixonado.

Vale lembrar que Iza confirmou que espera o nascimento do primeiro filho, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima em uma conversa com Leo Dias, além de dar uma entrevista na Revista Glamour de Maio. Grávida de três meses, ela contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. A gravidez veio no melhor momento possível”, se derreteu.

“A gente sempre falou sobre isso, só não imaginei que fosse agora. Me sinto muito abençoada por ter acontecido naturalmente e dessa forma. Sempre foi um sonho nosso", disse ela, que também revelou a reação do namorado ao descobrir a gravidez: "Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria”, Iza celebrou a nova etapa em sua vida pessoal.

Como Iza conheceu Yuri Lima?

Grávida do seu primeiro filho, o romance da cantora IZA com Yuri Lima começou de uma forma bem moderna. Isso porque o jogador de futebol chamou a atenção da voz de ‘Dona de Mim’ através das redes sociais. O anúncio da gravidez aconteceu nesta quarta-feira, 10, e empolgou fãs do casal, que estão juntos há pouco mais de um ano.

Em entrevista ao portal LeoDias, em agosto do ano passado, a cantora contou que conheceu o jogador no Instagram, poucos depois de ter se separado do produtor musical Sérgio Santos, com quem foi casada por quatro anos. Na conversa, ela explicou que estava vendo as mensagens em seu direct e viu uma de Yuri que chamou sua atenção; saiba mais detalhes.