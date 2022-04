Isabella Scherer revela sexo dos filhos gêmeos e comemora: "Presenteados pelo universo"

A campeã do MasterChef 2021 mostrou um vídeo do momento em que descobre o sexo dos bebês

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 18h10

Isabella Scherer (26) está grávida de gêmeos, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

Na tarde desta quinta-feira, 14, a atriz e campeã do MasterChef 2021 compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo do momento em que descobre o sexo dos bebês.

Nas imagens, os seus cachorros aparecem correndo com bexigas rosa e azul. Em seguida, Isa e o namorado acendem sinalizadores de fumaça, que também mostram as duas cores, confirmando que eles terão um menino e uma menina.

"Revelação. Nem estamos acreditando que teremos um casalzinho, parece um sonho. Fomos realmente presenteados pelo universo! Fizemos a sexagem fetal, um exame de sangue que pode ser feito a partir da 8ª semana de gestação para descobrir o sexo do seu bebê", contou ela na publicação.

Isa é filha do ex-nadador Fernando Scherer (47), mais conhecido como Xuxa. Ela revelou que estava grávida no dia 25 de março. No começo desse mês, a jovem contou será mãe de gêmeos. "MÃE DE GÊMEOS? Sim gente, é real! Presente bom, é presente em dobro, né?!", disse em um trecho da postagem.

Confira o momento da revelação do sexo dos gêmeos: