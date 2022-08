Isabella Scherer fala sobre reta final da gravidez: "Não consigo mais dormir"

Grávida de gêmeos, vencedora do 'MasterChef Brasil' Isabella Scherer faz relatos sobre as dificuldaes na final da gravidez

A vencedora do MasterChef 2021 (Band) Isabella Scherer (26) vem compartilhando detalhes sobre a reta final da sua gestação. A influencer, que espera gêmeos com o modelo Rodrigo Calazans (37), contou que está sofrendo com dificuldades para descansar.

"Dormi quatro horas hoje. Horrível demais. E não consigo mais dormir", lamentou ela ao compartilhar um registro com uma "cara de sono" no Instagram Stories.

Ainda nas últimas semanas, a modelo também relatou as dificuldades de mobilidade por conta do tamanho da barriga ao mostrar também que não consegue cozinhar com facilidade. Nas redes sociais, ela publicou um vídeo em que aparece sentada ao lado do fogão.

"Não consigo ficar em pé, não", disse, acrescentando na legenda. "Não estou dando conta de 5kg de criança na barriga", finalizou.

