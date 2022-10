Isabella Cecchi se surpreende ao descobrir quanto já engordou na gravidez: "Ainda vou entrar no 3º trimestre"

Grávida pela primeira vez, a ex-BBB Isabella Cecchi contou aos seguidores quantos quilos já engordou na gestação

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 15h57

Isabella Cecchi (28) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para contar aos seguidores quantos quilos já engordou na gestação. A ex-BBB, aliás, está à espera de sua primeira filha com Pedro Ordunã, e já está no sexto mês de gestação.

Nos Stories do Instagram, ela gravou alguns vídeos após voltar de uma consulta médica, e revelou que já engordou nove quilos, mesmo ainda estando no segundo trimestre da gestação.

"Eu engordei 9 kg. Eu falei para vocês seis ou sete, mas hoje eu atualizei, tá, subi na balança, 9 kg aqui na mamãe", disse ela, exibindo a barriga. "E eu ainda vou entrar no terceiro trimestre", acrescentou aos risos.

Em seguida, Isabella confessou que não está preocupada com seu peso. "Não estou nem aí para esse meu peso, não... O que importa é que a bebê está maravilhosa. [Ela está] com 730 gramas e 31 cm", acrescentou. "O peso que a gente ganha na gravidez depois a gente corre atrás, recupera."

A ex-BBB ainda, revelou que o marido também sentiu alguns sintomas da gestação. "Dizem que quando o casal tem uma sintonia muito grande, o homem engravida com a mulher. No nosso caso está acontecendo. Pedro enjoou e está quando uns quilinhos", revelou.

